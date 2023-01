Harmont Blaine, atmosfere après-ski tra colore e comfort

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Colore e comfort sono le linee guida dello stile Harmont & Blaine anche nella nuova collezione FW 2023/24 presentata a Milano Uomo. Dal concetto di funzionalità elevata dall'amore per l'arte pittorica, fino ai look influenzati dalle atmosfere après-ski, il brand continua ad approfondire la ricerca sulle silhouette, sui materiali e sulle possibilità cromatiche. Il marchio guarda anche alla circolarità, donando una seconda vita alle fibre di scarto grazie a un processo di riciclo. Il nuovo guardaroba pensa al ritorno in città dopo le vacanze estive, che ruota intorno alla leggerezza e alla comodità. La palette di toni chiari e vivaci produce contrasti brillanti sulle forme rilassate e sui volumi ampi. Le righe e i color block lasciano spazio a un originale motivo pied-de-poule effetto fluo. Le polo, le felpe e la maglieria nei tessuti cotonieri dominano un guardaroba pratico, completo di capispalla soft-shell e imbottiti new basic all'insegna della sostenibilità. I nuovi capispalla bicolore infatti sono caratterizzati da trapuntature termosaldate prive di cuciture e imbottititi con il Fellex, fibra sostenibile e performante con elevate proprietà di protezione e resistenza agli agenti atmosferici. Il colore, tratto distintivo del brand, raggiunge la sua massima espressione attraverso un approccio artistico e sperimentale che ricorda la tavolozza di un pittore.

Toni caldi e freddi si fondono nelle rese cromatiche della maglieria jacquard, del denim lavato e delle camicie a righe spruzzate con macchie irregolari. Disegni astratti arricchiscono le lavorazioni più sofisticate accanto ai particolari ricami agugliati realizzati con fiocchi di lana. Le maglie in eco-cashmere mouliné sono interpretate in versione bicolore mentre i giubbotti tecnici svelano fodere personalizzate con fantasie multicolor. Il cotone organico, utilizzato per diversi modelli di camicie, proveniene da coltivazioni biologiche con un'origine tracciata e certificata. Dalla città alle vette più alte, sulla scia delle atmosfere di montagna degli anni '70. I look per l'inverno inoltrato sono scanditi da una palette concreta e al tempo stesso giocosa, con toni di nero, bianco e grigio intervallati da accenti verdi e azzurri. (ANSA).