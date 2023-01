N.21, l'uomo dell'Acqua è un borghese un poco maleducato

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Un guardaroba maschile usuale, ma non solito, mai addomesticato dalle regole del machismo. Per un uomo dalla fisicità acerba, una "crisalide" che si appresta a prendere coscienza della propria personalità, della propria sessualità, della cultura che vuole esprimere. E infine, una presa di distanza dallo streetwear. La collezione N21 Uomo Fall Winter 2023-24 è un'affermazione di giacche, pantaloni, camicie, maglieria, cappotti che racchiudono un'eleganza borghese con accenti ineducati. Significati concentrati nel twin set di lana grigia portato con una spilla metallica a forma di scorpione. "La borghesia a cui penso è quella tipica milanese - spiega Alessandro Dell'Acqua, direttore creativo di N21 - colta e giudicata un po' ineducata perché è indomita. Una borghesia alla quale stanno molto strette le regole che conosce perfettamente, per cui può infrangerle e mescolarle, divertendosi e trovando in questo gioco la capacità del cambiamento e una continua volontà di evoluzione. Ai simboli di questo guardaroba maschile borghese, come il completo gessato, la camicia Oxford, il cappotto in fresco di lana, ho affidato il compito di una nuova narrazione e anche quello di ripulire la confusione provocata dalla ripetizione seriale dei riti e delle forme che in questi anni ha mostrato lo streetwear. Ho costruito così un processo narrativo che atterra nell'irruzione decisa nell'armadio maschile del twin set, tipico doppio golf del guardaroba femminile, che rompe definitivamente i confini culturali di genere. È una collezione pensata per uomini che possiedono quell'allure indefinito che precede la maturità e che già conoscono tutte le regole necessarie per poterle superare.

Divertendosi".

La Collezione. Una declinazione del twin set con golf chiuso e golf aperto dello stesso colore o stessa fantasia, in lana grigia portato con una spilla metallica a forma di scorpione o con un fiocco in raso a forma di fiore. Le camicie sono in tessuto Oxford azzurre o a righe e spesso sono sovrapposte una all'altra. Cappotti e caban hanno un'ispirazione marinara, i completi sartoriali passano da quello gessato al tuxedo in cotone stropicciato. (ANSA).