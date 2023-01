L'approccio genderless di Fausto Puglisi in Cavalli Uomo

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Un gioco di contrasti per un guardaroba versatile ed eclettico di capi iconici: è questa la proposta di Fausto Puglisi, direttore creativo del brand Cavalli per la stagione Pre-Fall 2023. Puglisi reinterpreta lo spirito più autentico del brand Cavalli attraverso un filtro moderno. Il risultato è una collezione di essentials, che mescolano tradizione e innovazione. Un avventuroso tocco western si fa strada, si riflette nei preziosi intarsi in pelle e nelle decorazioni di turchesi che impreziosiscono impeccabili pezzi sartoriali, come cappotti e blazer, ma anche capi più casual, tra cui biker jacket e camicie di flanella. Con un approccio genderless contemporaneo, gonne kilt e poncho con frange trovano posto accanto a jeans dall'effetto vissuto, a camicie patchwork e maglie super cozy, che rivelano la passione del marchio per i motivi animalier. Il fascino senza tempo dei peacoat e dei bomber in pelle in classiche tonalità di nero e verde militare è controbilanciato nella collezione dalle delle stampe effetto pelliccia dei caldi parka e delle giacche in velluto a coste o dal pattern allover di intriganti pin-up stampato su anorak e camicie bowling abbinate a maxi-shorts coordinati. Stivaletti western, boots chunky e cinture metalliche completano i look esaltando l'attitudine forte e decisa dell'uomo Cavalli. (ANSA).