Bianca Balti, amori fugaci e droga, mia figlia scelse il padre

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Un momento doloroso nella vita di Bianca Balti, la modella che a dicembre si è sottoposta a un intervento di doppia mastectomia preventiva per ridurre il rischio di ammalarsi di tumore al seno dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1, che predispone allo sviluppo di questo tipo di cancro.

La 38enne modella ospite del podcast «One More Time» di Luca Casadei, racconta la sua vita, dagli anni sregolati a base di amori fugaci, droga e feste, ai due divorzi («pago io gli alimenti ai miei ex, ma è giusto così») e di quando la figlia maggiore, Matilde, scelse di vivere con il padre perché lei conduceva una vita troppo sregolata. "Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora". Era giovanissima quando ha lasciato Lodi per trasferirsi a Milano e inseguire il suo sogno di sfondare come modella. Poi l'incontro con l'assistente fotografo Christian Lucidi. "Resto incinta dopo solo tre settimane. Dopo un mese mi chiede di sposarlo". "Vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall'inizio della mia carriera. Una cosa folle" confida Bianca Balti nel podcast. Si trasferiscono a New York, e dalla relazione nasce Matilde, oggi 16enne. Il loro amore però non dura: "Mi ero fatta prendere dall'entusiasmo". Lei e la figlia tornano in Italia: "Ricomincio con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo passando per la droga". Dopo tre anni Balti capisce che non era quella la vita che aveva in mente, così si trasferisce a Marbella, in Spagna, con Matilde. Lì conosce l'americano Matthew McRae, che sarebbe di lì a poco diventato il suo secondo marito. Decidono di ricominciare una vita insieme negli Usa, ma la strada è in salita anche se aveva chiuso da tre anni con la droga. "Chiedo il permesso al tribunale spagnolo di portare mia figlia con me in America, ma lo rifiutano. Il mio avvocato mi dice 'Guarda che le chiederanno dove vuole vivere, se con te o con suo padre'. Allora glielo chiedo e lei mi risponde 'Col papà'". "Uno dei momenti più brutti della mia vita". Anche con il secondo marito finisce male. Solo dopo tanta sofferenza è finalmente riuscita a trovare il suo equilibrio. (ANSA).