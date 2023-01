La tiara Swarovski peril Ballo delle debuttanti di Vienna

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La tiara Swarovski sarà ancora una volta il fiore all'occhiello dell'edizione 2023 del Vienna Opera Ball, uno degli eventi culturali più attesi del calendario austriaco. Con un grazioso cenno ai famosi gioielli dell'amata imperatrice austriaca Sissi, la tiara 2023 è stata ispirata dalla collezione Stella di Swarovski. La tiara è meticolosamente realizzata per adornare le debuttanti in una costellazione di radiosità. Ogni magico pezzo è realizzato con 435 cristalli trasparenti e presenta una stella centrale con una pietra circondata da scintillanti stelle cadenti. "Le tiare che Swarovski ha creato per decenni in occasione del Ballo dell'Opera di Vienna - precisa Alexis Nasard, ceo di Swarovski - sono un simbolo del savoir-faire unico che è al centro delle nostre creazioni e una testimonianza di un patrimonio secolare di storia Swarovski. Questa partnership decennale unisce due icone della cultura austriaca in un'esibizione di bellezza, creatività ed eleganza. Siamo veramente onorati di far parte di questa tradizione culturale".

Le 144 debuttanti apriranno il Ballo dell'Opera di Vienna con la tiara Swarovski come elemento centrale, con la consueta cerimonia di apertura. Il Ballo dell'Opera di Vienna si svolgerà al Vienna State Opera il 16 febbraio. (ANSA).