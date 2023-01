Dr Martens X Undercover, nuova collezione celebra il cinema

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Realizzata nella fabbrica originale di Dr. Martens a Wollaston, la nuova collezione di calzature è costituita da tre diversi modelli made in England, che ripropongono il caratteristico motivo a quadri di Undercover.

Non è un caso che Jun Takahashi sia uno dei partner di design più longevi di Dr. Martens. Le influenze controculturali e l'estetica underground del designer giapponese si adattano infatti perfettamente al mondo del brand inglese, fino al punto di contribuire con una sua personale creazione grafica alla serie 1460 Remastered realizzata per il 60/ò anniversario di Dr.

Martens. Takahashi ha rielaborato e remixato - per oltre un decennio - i classici modelli di Dr. Martens, con letture sempre nuove e senza tempo e questa ultima collaborazione non fa eccezione. Ispirata dalla passione di Takahashi per il cinema degli anni '70, la collezione comprende tre nuove versioni della scarpa originale 1461 a 3 occhielli, in nero, rosso ciliegia e blu, ciascuna stampata con il caratteristico motivo a quadretti dell'archivio Undercover e con la scritta We Make Noise Not CLlothes, firma del brand giapponese. Realizzate in Inghilterra nella factory originale di Dr. Martens, le scarpe sono realizzate in pelle Smooth, dotate di lacci neri e rifinite con le iconiche cuciture gialle a filetto. Non mancano inoltre soletta interna con i loghi di entrambi i brand e packaging personalizzato. (ANSA).