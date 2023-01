Piccioli, i miei capi essenziali per l'uomo Valentino

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "L'essenza è l'estratto, il concentrato di una visione. Come tale rappresenta ciò che è permanente, opposto all'accidentale. Essenziali sono le cose che conservano tale qualità, che per sua stessa natura è dinamica, invece di essere statica. L'essenza, infatti, fluttua nella sua permanenza". Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino ha voluto riflettere sul guardaroba maschile contemporaneo e sui capi essenziali che lo dovrebbero costituire. Il progetto Maison Valentino Essentials è anche una riflessione sulla mascolinità contemporanea e sul suo significato per la maison. I capi che fanno parte dello studio, tra cui blazer sartoriali, short, camicie foulard, cappotti, pigiami, tute e una selezione di accessori Valentino Garavani, esprimono atemporalità, libertà e leggerezza, e sono contaminati in qualche modo dalla couture. In questa ottica dall'11 al 30 gennaio lo store Maxfield a Los Angeles presenta una capsule dedicata a Maison Valentino Essentials. Ma il tema dei pezzi essenziali del guardaroba maschile comprende anche alcuni capi già presenti nelle collezioni Valentino. Giacche, camicie foulard, pantaloni, capispalla, pigiami e tute incarnano l'artigianato della maison, mosso da un istinto di destrutturare e ricostruire secondo gesti sperimentali che aggiungono iconicità ai pezzi. I fit sono rilassati e fluidi, le taglie, presentate anche sulle etichette come I, II, III, sono unisex.

Opzioni total black con un tocco di bianco a contrasto, caratterizzano l'interno del bomber, il bowling, i bordi delle camicie, i risvolti dei cappotti e i foulard delle camicie.

Inoltre, la stratificazione è migliorata e potenziata dall'uso di colori intensi, ispirati alla palette dei colori couture.

(ANSA).