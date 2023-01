Il 'basic contemporaneo' di Brunello Cucinelli

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Brunello Cucinelli ridisegna la geografia del vestire formale e parte dai classici del guardaroba maschile reinventandoli secondo i gusti di oggi, all'insegna di quello che lui ama definire uno stile "basic contemporaneo" che esalta le forme dell'uomo.

"C'è un grande desiderio di tornare a vestirsi bene, in modo giovane e contemporaneo, però chic - racconta Cucinelli dal suo stand a Pitti Uomo 103 -. La prima cosa da considerare è una bella giacca in cashmere leggero, si combina con tutto, il denim, il pantalone. E' tutto più morbido tranne la giacca". In effetti, spiega Cucinelli, il segreto di una bella giacca sta nella vestibilità, un passaggio cui l'ufficio stile dedica minuziosa attenzione: un fit perfetto richiede tempo e prove, per rendere il capo un must-have del guardaroba, perfetto per ogni occasione. "Si deve vedere il corpo dell'uomo, il pettorale", spiega, mostrando il fit di un modello in cashmere leggero, che deve essere comoda nella parte superiore e ben tagliata sui fianchi. "La vestibilità è tutto, è funzionale per qualsiasi tipo di evento - continua Cucinelli -. Perché essere vestiti nel modo giusto è una forma di grande rispetto per il luogo in cui si è". (ANSA).