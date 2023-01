Dakota Johnson protagonista campagna della Jackie bag di Gucci

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - La Jackie bag è diventata un modello iconico di Gucci, sin dal suo esordio nel 1961, con la sua presenza costante al braccio di personaggi femminili celebri, che ne ha consolidato l'associazione a un ideale di eleganza da high society. Dakota Johnson è la protagonista della più recente interpretazione della trasformazione della celebre borsa, che da sempre si evolve per incontrare lo stile dei diversi tempi, aprendo un nuovo capitolo con l'ultima campagna della maison.

L'attrice è ripresa in momenti di vita quotidiana a Los Angeles, mentre indossa diverse versioni della Jackie 1961, ciascuna con la propria personalità e perfettamente adatta all'occasione.

Il video e le foto, realizzati da Glen Luchford, rendono omaggio alle origini della borsa, con immagini spontanee che ne evidenziano la versatilità e l'eleganza senza tempo, riflettendone la presenza costante lungo i decenni nelle sue varie interpretazioni. La collezione è presentata in tre misure: mini, piccola e media, in un'ampia scelta di colori. Le linee essenziali pongono in risalto la chiusura a pistone e la qualità dei materiali, che si tratti di pelle a grana piena naturale, di vernice o di pelle pregiata, o ancora dell'emblematico tessuto GG Supreme. La tracolla più lunga e removibile, è in pelle o a catena. In ogni collezione, la maison introduce interpretazioni creative, quali le versioni in rafia e paglia e quelle con fantasie 'arazzo' in velluto della Cruise 2023. Il modello originale, lanciato nel 1961, divenne emblematico dello stile di vita del jet-set degli anni '60 e '70, per il quale Gucci era famoso; nuovi dettagli vennero introdotti nell'iconico stile nel 1999 e nel 2009, attingendo alle intuizioni e ai costumi contemporanei, assumendo un carattere sempre nuovo ben oltre ogni definizione.