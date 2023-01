Anche tessuto paracadute Folgore nei capi dell'Esercito a Pitti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'Esercito italiano partecipa a Pitti Immagine Uomo, il tradizionale appuntamento della moda italiana alla Fortezza da Basso di Firenze. Lo fa con gli stand dei brand "Esercito sportswear" per la parte abbigliamento ed Esercito by Ciak Roncato per la parte accessori e valigeria.

Novità della nuova collezione - spiega la forza armata - l'introduzione di alcuni capi sportivi tecnici realizzati con tessuti al grafene, un materiale con particolari proprietà di conducibilità̀ termica che garantiscono una gestione del calore, distribuendolo in modo uniforme sulla superficie corporea.

La collezione a marchio Esercito - si legge in una sua nota - continua nella ricerca di "tessuti innovativi" realizzati attraverso l'uso di materiali riciclati ed ecosostenibili, in linea con la propria filosofia green. Con la nuova Sky collection sono stati presentati capi che utilizzano la vela del paracadute dismesso della Brigata paracadutisti "Folgore", abbinato a pellicce sintetiche, nuove felpe realizzate con cotone 100% ecologico abbinate a inserti di teli tenda dismessi e nuovi cappotti, ricavati con parti dalle coperte originali dell'Esercito, tinte e accoppiate ad uno strato di gomma trasparente per renderli totalmente impermeabili.

Ciak Roncato consolida poi la partnership con il marchio Esercito - prosegue la nota - presentando un nuovo catalogo con sei collezioni di borsoni, zaini e accessori. Le nuove proposte, i cui colori e forme richiamano quelli degli equipaggiamenti mimetici dei militari, sono realizzate in tessuto "vela nylon", ma soprattutto un materiale che ricorda quello utilizzato per i paracadute. In particolare, la linea "Raptor", dallo stile gorpcore e dalle "forme innovative", è stata realizzata in nylon riciclato dalle bottiglie di plastica. (ANSA).