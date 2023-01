La moda celebra l'anno del Coniglio

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Dopo l'Anno della Tigre, le grandi griffe della moda festeggiano con le loro proposte l'Anno del Coniglio d'acqua indicato dall'astrologia cinese, che segue il calendario cinese tradizionale. Ironica, giocosa e colorata come sempre, la griffe Moschino ha scelto di collaborare con Looney Tunes, per una capsule dove il volto del personaggio dei cartoon Bugs Bunny appare su abiti e T-shirt, camice e perfino borse. Gucci celebra il calendario cinese attraverso una collezione ready-to-wear molto allegra che si avvale di stampati graffiti, floreali e astratti in tonalità accese e una vasta gamma di capi per uomo e per donna in colori pop che comprendono gonne, camicie, felpe, T-shirt, sneakers, polo e perfino cuscini.

Ferragamo festeggia l'anno del coniglio con una capsule limited edition di abiti prêt-à-porter e di accessori per uomo e per donna, disegnata dal nuovo direttore creativo della griffe, Maximilian Davis.

Coloratissime stampe portafortuna a base di fiori farfalle e coniglietti esaltano i capi della Collezione dedicata al Lunar New Year di Dolce & Gabbana: abiti lunghi in chiffon per lei e giubbotti in raso stampato per lui. Prada celebra l'anno del coniglio con la campagna Memories of Beauty: protagonisti sono il celebre cantante Cai Xukun, l'attrice Chunxia, l'attore Bai Yufan, la modella e attrice Du Juan. E da Miu Miu la collezione dedicata comprende abiti da sera dalle silhouette essenziali e femminili, minigonne a pieghe, top corti.

Oswald the Lucky Rabbit è il protagonista di una collaborazione tra Givenchy e Disney, per una capsule in edizione limitata e un corto, realizzato per celebrare il Capodanno lunare e onorare i 100 anni della Disney.

La capsule collection Valentino Rosso Toile Iconographe, un omaggio alla cultura cinese è caratterizzata dall'iconico colore Rosso e dal nuovo pattern. Da Emporio Armani, i capi della capsule Chinese New Year si arricchiscono di preziosi ricami, con sfumature di nero o rubino e si accendono di dettagli gold e un coniglio ricamato. Marni avvolge la sua nuova capsule collection Year of The Rabbit con una linea dedicata all'uomo e alla donna. Ci sono pullover ricamati, nuance pastello, maglioni mohair e felpe oversize. (ANSA).