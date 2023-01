Campagna Prada sull'anno del coniglio del capodanno cinese

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Secondo l'oroscopo cinese il 2023 è l'anno del coniglio, animale mite, elegante e riflessivo. Prada ne celebra l'inizio con la campagna Memories of Beauty: un inno alla memoria e alla condivisione di un momento felice legato al capodanno cinese.

Protagonisti della campagna sono il celebre cantante Cai Xukun, già volto delle campagne Prada 520 e Prada CNY 2021, l'attrice Chunxia, Best Actress all'Hong Kong Film Awards per la sua interpretazione in Port of Call, l'attore Bai Yufan, reduce dal successo della serie Shan Hai Qing, la modella e attrice Du Juan. Le immagini di Nick Yang, il fotografo emergente noto per le sue opere poetiche, capaci di catturare la dimensione sensuale e surreale della realtà, ritraggono le star accanto a oggetti tangibili. Testimoni di un passato personale, questi diventano il fulcro di storie uniche che rievocano ricordi legati al Capodanno cinese, restituendone le sensazioni e le emozioni. Fanno eco al tema della campagna il progetto social Memories of Beauty Poster che invita gli utenti di WeChat a creare un ritratto personalizzato, elaborato combinando l'immagine di un oggetto legato ai ricordi dei festeggiamenti del Capodanno cinese e una foto attuale. In occasione del lancio del progetto, Prada presenta una selezione di capi di abbigliamento, borse, calzature e accessori per uomo e per donna. Tra le proposte per lei, spicca la nuova borsa Prada Moon, rivisitazione contemporanea di un modello iconico degli anni 2000, caratterizzata da linee armoniose e decise. Per l'uomo trovano posto capi in velluto, giacche in twill dal design rigoroso, stringate in pelle spazzolata, borse dalla shape squadrata con logo triangolo Prada impresso e sneakers in nappa dai volumi importanti. (ANSA).