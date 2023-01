Santo Versace, la mia Fondazione vicina ai fragili

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Aiutare i fragili e i deboli è nel nostro Dna. I figli sono la continuazione di una coppia. Io e mia moglie Francesca non ne abbiamo potuti avere. La Fondazione è per noi come il figlio che non abbiamo avuto". Così Santo Versace, che insieme alla moglie Francesca De Stefano ha costituito la Fondazione Santo Versace, di cui è presidente.

L'ente, nato il 14 marzo 2022, ha come obiettivo quello di stare accanto ai più bisognosi, impegnandosi a sostenere enti non profit che hanno progetti destinati a chi vive in condizioni di disuguaglianza sociale, povertà e fragilità, favorendo l'inclusione sociale attraverso un'equa educazione e una formazione di qualità. La fondazione nasce dalla volontà dei suoi fondatori, Santo Versace e sua moglie Francesca De Stefano, di aiutare le persone bisognose. "Aiutare chi si trova in difficoltà per noi è sempre stato molto naturale grazie a quanto ci è stato trasmesso dalle nostre famiglie - ricorda Santo Versace -. I nostri genitori hanno insegnato a entrambi che quando si ha più del necessario è giusto e doveroso essere generosi verso chi invece, ha bisogno addirittura del necessario. La Fondazione è nata proprio con questo scopo: sostenere i più fragili. Rappresenta per noi un progetto di vita, nato dal nostro amore e dal desiderio di lasciare qualcosa per il futuro". Tra i primi beneficiari sul territorio nazionale dell'attività della Fondazione ci sono il progetto Cittadella Cielo di Frosinone della Comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante e la parrocchia San Nicolò di Fabriano (AN), gestita da Don Aldo Buonaiuto. Dal prossimo gennaio la Fondazione sarà impegnata anche nel sostegno di un nuovo progetto di Made in Carcere, creando dei laboratori di produzione di abbigliamento dentro i penitenziari. Sempre da gennaio Santo Versace proseguirà nel tour di presentazioni del suo libro autobiografico dedicato a Gianni, "Fratelli". Il 26 gennaio sarà a Bassano Del Grappa nella Libreria Palazzo Roberti. Il 10 febbraio a Firenze nell' Innovetion Center della Fondazione Cassa di Risparmio e il 28 febbraio a Bologna nell'Oratorio San Filippo Neri. (ANSA).