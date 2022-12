Ferragamo, con la prefall 2023 Davis guarda a Hollywood

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Per la sua seconda collezione Ferragamo, Maximilian Davis sviluppa la narrativa che ne ha segnato il debutto. Con il nuovo direttore creativo di Salvatore Ferragamo, dal marzo 2022, per la maison è l'inizio di una nuova era. Maximilian Davis, nato a Manchester, in GB, nel 1995, da padre giamaicano e madre di Trinidad, è infatti portatore di un variegato background socio-culturale. Dopo essersi laureato al London College of Fashion nella capitale britannica e dopo aver maturato delle prime esperienze professionali accanto a Grace Wales Bonner e per il brand Asai, nel 2020 ha debuttato nel calendario nella London Fashion Week con il marchio omonimo. Nel 2022 si è classificato tra i primi 20 finalisti del celebre Lvmh Prize. Grandi pop star come Dua Lipa, Rihanna e Asap Rocky sono sue fans.

Se la Primavera-Estate 2023 s'ispirava al fascino languido di un tramonto sulla spiaggia, il nuovo guardaroba pre-fall 2023 allarga gli orizzonti da Hollywood, alle vette innevate dietro alle colline baciate dal sole, all'arido deserto. Unendo calore e sensualità a uno spirito più freddo, fatto di luci e ombre, la collezione esplora e armonizza i contrasti tra climi e pesi diversi, lavorazioni impeccabili e bordi tagliati a vivo, glamour e disinvoltura. La storia di Hollywood, così radicata nel mito di Ferragamo, ha un'influenza diretta nella collezione: gli stivali da cowboy disegnati nel 1923 per I pionieri, una delle prime imprese cinematografiche di Salvatore, sono uno spunto decisivo per la collezione. I codici del guardaroba Western creano un fil rouge tra l'uso del denim grezzo e con effetto invecchiato, oppure floccato in velluto, i dettagli delle tasche, e borse e scarpe avvolte da cinture. Il fascino di Hollywood si veste di una sensibilità moderna grazie a silhouette minimaliste realizzate con materiali speciali, come un abito bustier in pelle di anguilla laminata d'oro, o un coordinato in seta color panna imbottito. (ANSA).