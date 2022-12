Miss Bikini apre a Rio de Janeiro alla conquista del Brasile

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il marchio di beach couture Miss Bikini, inaugura a Rio de Janeiro il primo di una serie di negozi sul territorio brasiliano. Per Miss Bikini, che proprio a Rio de Janeiro aveva aperto la sua prima boutique 33 anni fa, si tratta di uno storico raddoppio, che andrà a rafforzare l'immagine del made in Italy non solo a Rio ma in tutto il paese. La sfida è destinata infatti a proseguire con le aperture previste in maniera capillare sul territorio a partire da quella di San Paolo nel 2023. "La nostra strategia - precisa Andrea Teofilatto, fondatore del marchio - è coerente con il percorso già iniziato in seguito all'accordo commerciale siglato lo scorso giugno con Costa Crociere che prevede la nostra presenza, tra l'altro, sulla Costa Firenze la cui tratta toccherà proprio le città di Santos, Rio e Salvador de Bahia".

La location della nuova apertura è il vivace quartiere di Barra, nuovo polo economico e sociale della città, residenza della nuova classe dirigente e delle celebrità locali e spesso utilizzato come set cinematografico. La nuova boutique si trova all'interno del mall Barra Shopping, in un ambiente su due livelli caratterizzato da un'immagine in linea con quella dei negozi brasiliani. Uno spazio che restituisce l'idea di un salotto con le sue poltroncine a conchiglia in velluto verde muschio, le coffee table in marmo e oro e il maxi lampadario in oro e cristalli, dominato dall'argento metallizzato in dialogo con le superfici a specchio degli arredi. All'interno si trovano le collezioni di Miss Bikini, nate dalla creatività di Alessandra e Francesca Piacentini, in cui al beachwear e ai fuori-acqua si aggiunge la proposta di abiti in texture speciali, di produzione italiana. (ANSA).