Chanel Metiers d'Art dopo Dakar sfilerà a Tokyo

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Chanel presenterà una replica della collezione Métiers d'art a Tokyo il primo giugno 2023. Lo spettacolo originale è stato presentato a Dakar, la capitale del Senegal. È stata la prima volta che un marchio di lusso europeo ha tenuto una collezione nell'Africa sub-sahariana. Inoltre, prima e dopo lo spettacolo, si è svolto un programma di tre giorni con ospiti e gente del posto per favorire lo scambio culturale. Il progettò è quello di replicare l'evento in Giappone oltre allo spettacolo, come hanno fatto in Senegal. I dettagli non sono stati ancora confermati. A darne notizia la maison che ha diffuso una intervista di Wwd Japan al presidente di Chanel sas Bruno Pavlovsky che ha sottolineato quanto Chanel sia "particolarmente amato in Giappone rispetto ad altri luoghi del mondo" e quanto la maison abbia "una forte relazione con i clienti giapponesi". "Il mercato giapponese è fondamentale per Chanel - ha detto il presidente -e attualmente sta andando bene.

La cosa più importante di questo evento in Giappone sono le persone che amano Chanel. Volevamo offrire loro un nuovo modo di interagire con la collezione". (ANSA).