Battistoni, nel mio calendario il ricordo di Karl Lagerfeld

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Nel mio calendario 2023 i ricordi dei grandi personaggi che fanno parte della storia della nostra maison, da Marlon Brando a Karl Lagerfeld". Parola di Gianni Battistoni, 84 anni, titolare dell'omonimo marchio e della storica boutique di via Condotti, che ha vestito divi di Hollywood e capi di Stato e che presenta il nuovo calendario 2023, con un evento che si è tenuto nella boutique in via Condotti. Titolo e tema del calendario, "Il passato, il presente e il futuro ricuciti da Battistoni". Un filo di stile accompagna i dodici mesi e vede protagonisti i grandi personaggi della storia della maison, da Franco Gentilini a Audrey Hepburn, da Marlon Brando a Renato Guttuso. Un viaggio che di mese in mese, scorre fino al presente, con tutte le proposte Battistoni scelte dalle icone del passato, reinterpretate in chiave moderna. Per il mese di aprile, una foto immortala il collo della camicia con colletto molto alto e rigido, che riporta subito alla mente quelle indossate da Karl Lagerfeld, lo storico direttore creativo di Fendi e di Chanel. Si tratta proprio di quel modello di camicia ordinata negli anni Ottanta a Battistoni in 300 esemplari. A partire dagli anni Ottanta, quando si trasferì a Roma, Lagerfeld fece realizzare alla maison quasi 300 camicie su misura. Utilizzando fogli di carta recuperati in sartoria, il Kaiser tratteggiava personalmente lo stile desiderato delle camicie con i suoi, ormai distintivi, "skyscaper collar" rigorosamente bianchi, mentre per le altre porzioni di camicia osava righe, colori o quadretti. (ANSA).