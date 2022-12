Dialogo tra la moda di Alaia e le foto di Elgort in mostra

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il couturier Azzedine Alaia e il fotografo Arthur Elgort insieme hanno plasmato la moda e il costume degli anni Ottanta. Mentre lo stilista vedeva la sua donna ideale, sinuosa e sensuale, finalmente incarnata nelle strade, visto il numero sempre crescente di clienti, il fotografo statunitense apriva le finestre del suo studio, trasformando la città e il suo movimento nella nuova cornice dei suoi servizi fotografici, soprattutto per Vogue. Entrambi questi due artisti hanno contribuito attivamente al rinnovamento della rappresentazione di una donna contemporanea, sempre più volitiva, determinata e indipendente.

Una mostra nella sede della Fondazione Alaia a Parigi, in programma dal 23 gennaio al 20 agosto 2023, e un libro edito da Damiani, ripercorrono questa lunga collaborazione tra Alaia ed Elgort. La mostra è curata e diretta da Carla Sozzani e da Olivier Saillard.

Fotografie senza tempo che sono diventate essenziali anche per l'iconografia della moda del couturier, come quelle più segrete, costituiscono il cuore dell'esposizione a Parigi, che vuole essere una dedica alla fotografia e alla moda, in un revival orchestrato da Alaia ed Elgort. La mostra crea un dialogo tra trenta fotografie di Arthur Elgort e alcuni modelli originali realizzati da Azzedine Alaia. (ANSA).