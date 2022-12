Fendi restaura i saloni dell'Accademia di Francia

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Fendi restaura e arreda sei 'Salons' dell'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici, con il sostegno del Mobilier National (istituzione francese che sostiene arti e mestieri dal XVII e si occupa di conservazione). Tra i saloni rinnovati c'è anche il Grand Salon, 150 mq dedicati a eventi e conferenze. Il progetto è stato firmato da Kim Jones, direttore artistico couture e linea donna della maison, e da Silvia Venturini Fendi, direttore artistico accessori e linea uomo, con il supporto del dipartimento Architettura Fendi.

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, Villa Medici è il risultato di una stratificazione storica che parte dal Rinascimento e attraversa i secoli, fino all'opera dell'artista Balthus negli anni Sessanta e Settanta e del designer e scenografo Richard Peduzzi nei primi anni Duemila, entrambi anche direttori dell'istituzione. Attingendo a queste eredità, il colore diventa l'elemento centrale dell'intero progetto. La nuova interpretazione dei Salons combina una serie di abilità relative al design, all'arredamento e al restauro conservativo: i toni originali della pittura murale sono stati il punto di partenza per la scelta della palette di ogni ambiente, che si riflette in particolare nei tre tappeti annodati a mano con sfumature graduali, progettati esclusivamente per Villa Medici e realizzati con lana francese riciclata. Il progetto è stato ispirato anche dal desiderio d'instaurare un dialogo tra il patrimonio esistente e il design contemporaneo con la firma dei direttori artistici Fendi, quella di Fendi Casa, e con il contributo di alcuni designer invitati per collaborazioni speciali. A conferire ai saloni una nuova atmosfera contribuisce infatti una selezione di pezzi ideati dalla designer italiana Chiara Andreatti e dai francesi Noé Duchaufour-Lawrance, Ronan ed Erwan Bouroullec e Toan Nguyen. (ANSA).