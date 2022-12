The party is here, tutti i must delle feste natalizie

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Le feste natalizie si avvicinano e con esse la voglia di non passare inosservate, ma di scintillare avvolte in tessuti e tonalità brillanti e soprattutto in paillettes, che tornano protagoniste del dress code delle occasioni più eleganti. In tutto questo abbagliante guardaroba di luce, fa da contraltare il nero, che rimane sempre il colore da gran soiree per antonomasia. Ed ecco le proposte delle griffe. Nessun marchio può ignorare il luccichio delle paillettes, la lucentezza della seta, la presenza scenica del velluto. Da Max Mara le feste di Natale comprendono i completi in velluto liscio color rubino, i mini-dress in paillettes argento e i completi con pantaloni e giacca ricoperti di paillettes total black. Valentino The Party Collection è tornata invece con una serie di capi di prêt-à-porter e di accessori Valentino Garavani, caratterizzati da un'esplosione di colori accesi e di dettagli dorati. I toni del viola, del verde smeraldo e del giallo occupano il centro della scena. Paillettes e mini abiti anche da H&M, che come mostra la campagna invita ai festeggiamenti nel magico mondo della Brasserie Hennes, che è stato trasformato in un paesaggio innevato ispirato alla discoteca per le vacanze. dove sono protagonisti l'attrice Chloe Sevigny e il musicista Anderson Paak. I capi H&M sono perfetti per le feste, come l'abito rosa chiaro, l'abito rosa a maniche lunghe, l'abito nero con frange e paillettes e l'abito argentato a collo alto con paillettes.

Elegante, misterioso, seducente, il nero è protagonista per la sera nella collezione Pennyblack. Silhouette monocromatiche si stagliano a contrasto sui marmi bianchi e gli stucchi pastello di architetture classiche. Flash di luce nitida rivelano dettagli decisivi: trame floreali in lavorazione jacquard, contrasti di lucido e opaco, bagliori di micro borchie all-over.

Un nuovo glamour prende forma. Stile da gran soirée per la tuta con pantaloni palazzo, lo smoking di linea fluida e il tailleur pantaloni dall'impeccabile taglio slim. (ANSA).