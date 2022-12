I 50 anni di Malo, a Roma la tappa finale delle celebrazioni

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Concludiamo i festeggiamenti di 50 anni di storia nella capitale, una storia fatta di eccellenza manifatturiera. La nostra è un'idea di moda da sempre orientata alla cultura del ben fatto, che richiede tempi lunghi e dilatati per ottenere capi di grande pregio. Delle piccole opere d'arte che hanno reso il nostro brand, oggi come allora, icona del cashmere in tutto il mondo". Con questa presentazione firmata dalla direzione dell'azienda, Malo, storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, conclude le celebrazioni del suo 50/o anniversario, con uno speciale appuntamento a Roma.

Le celebrazioni per questo traguardo hanno avuto inizio a Milano in occasione della fashion week dello scorso febbraio con un evento ospitato da 10 Corso Como, in cui Malo ha presentato una capsule collection di abiti in cashmere ispirati all'Art Deco. I festeggiamenti sono poi proseguiti in estate con un evento nella boutique Malo di Forte dei Marmi, a cui ha fatto seguito una sfilata in riva al mare. Un esclusivo fashion show ospitato nello storico Bagno Annetta in cui Malo ha portato il suo prezioso cashmere in spiaggia. Ultima tappa, Roma, nella storica boutique in Via Belsiana, che venne realizzata dall'architetto Gianfranco Ferré, dove Malo chiude i festeggiamenti con la preview della collezione S/S 2023, intitolata L'arte della Terra, e indossata da alcuni modelli in un trunk show.

La collezione si ispira alla trasformazione e modellazione degli elementi. Suggestioni e paesaggi dalla culla dell'umanità, l'Africa da dove ogni cosa ha avuto origine. Come un artigiano che modella l'argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorati da esperte maestranze. Le tradizioni degli intrecci Masai e i colori degli orizzonti sabbiosi della madre Africa prendono vita nei nuovi capi di alto artigianato. Fondata nel 1972 a Firenze, Malo, in un'epoca in cui un cardigan di qualità pretendeva l'etichetta scozzese e offriva pochissimi colori, conquistava la vetta fra i produttori di maglieria in cashmere in Italia con nuance e fantasie del tutto inedite. (ANSA).