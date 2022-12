Sfilata a Dakar per la collezione Chanel Metiers d'Art

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Sfilata a Dakar per la nuova collezione Chanel Metiers d'Art 2022/23. La decisione di presentare la collezione Métiers d'art Chanel a Dakar è stato il risultato di tre anni d'incontri con amici della maison che vi hanno vissuto e che vi sta realizzando progetti artistici. Dakar è una capitale artistica influente sulla scena internazionale, soprattutto per moda, cinema, danza, letteratura e musica.

Infatti, nel gennaio 2023, la Galerie du 19M parigina verrà a Dakar per diversi mesi per il lancio, con il sostegno dell'IFAN (Institut Fondamental d'Afrique Noire), scambi e dialoghi creativi con personalità senegalesi, celebrando la ricchezza e la diversità del ricamo e della tessitura, in un programma gratuito e aperto a tutti. Lo scopo di questo programma è quello di promuovere la trasmissione del know-how e incoraggiare le vocazioni tra il grande pubblico, studenti, famiglie e amanti dell'artigianato. Tra creazione contemporanea e know-how tradizionale, le nuove collaborazioni saranno esposte in una seconda volta alla Galerie du 19M, Porte d'Aubervilliers, a Parigi.

La collezione. Un'abbondanza di motivi tratti dal mondo vegetale, linee e forme geometriche, una profusione di colori caldi, paillettes e pendenti scintillanti, accanto alla delicatezza del pizzo. Con la sua allure delicata, la collezione Métiers d'Art prende forma in cappotti lunghi e aderenti, pantaloni attillati a zampa, colli anni Settanta, zeppe, felpe oversize, colorate e ricamate da fiori, multicolori tweed e abiti co orli asimmetrici più corti davanti. Su tutto uno spirito anni Settanta, il decennio pop soul-funk-disco-punk con la sua affascinante libertà, simboleggiata da un'esplosione di energia, incarnato da una femminilità giubilante. Si celebrano codici cari alla maison, anche all'interno dei motivi floreali.

Il lavoro di ricamo, con i suoi grappoli di camelie, perle intrecciate, foreste di bottoni gioiello e paillettes abbaglianti, si armonizza con quello del pizzo plissé in bianco o nero. (ANSA).