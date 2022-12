Matteo Franceschini nominato ceo di Victor (Gruppo Otb)

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Viktor&Rolf, marchio appartenente al Gruppo Otb, annuncia la nomina di Matteo Franceschini come ceo del brand. Il manager, che riporterà al ceo di Gruppo Ubaldo Minelli e che mantiene anche il ruolo di Group licensing & collaborations director per Otb, avrà il compito di guidare lo sviluppo e l'espansione del brand olandese fondato nel 1993 dagli stilisti Viktor Horsting e Rolf Snoeren.

Manager internazionale con oltre vent'anni di esperienza nel settore fashion, Franceschini è entrato in Otb nell'ottobre 2021. Prima di allora, nella sua carriera aveva ricoperto incarichi in Europa e in Asia, tra i quali licenses & business director in Dsquared2 e direttore commerciale estero di Corneliani.

""Nel ruolo di Group licensing & collaborations director - ha commentato Ubaldo Minelli, ceo del Gruppo Otb - Matteo ha contribuito a sviluppare le licenze per tutti i brand del Gruppo. Sono certo che in questo nuovo incarico saprà guidare la crescita di Viktor&Rolf, che oltre alle collezioni haute-couture è attivo in importanti licenze e collaborazioni".

"Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a bordo a Matteo Franceschini - hanno aggiunto i due stilisti - e di lavorare insieme per sviluppare ulteriormente il futuro del nostro marchio. Soprattutto ora che ci stiamo avvicinando al traguardo dei 30 anni della nostra carriera".

Viktor&Rolf è la casa di moda di lusso all'avanguardia fondata nel 1993 dagli stilisti Horsting e Snoeren. conosciuta per le sue collezioni provocatorie di haute couture, la maison dal 2008 fa parte del Gruppo Otb. (ANSA).