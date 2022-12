Seconda capsule unisex e ribelle per Stella McCartney e Nara

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Stella McCartney e l'artista giapponese Yoshitomo Nara si incontrano ancora una volta per la primavera/estate 2023, evolvendo la loro collaborazione sold-out di due anni fa attraverso una seconda capsule unisex. Il guardaroba di Yoshitomo Nara x Stella McCartney porta l'attenzione su questioni significative, con la resistenza sfacciata e la ribellione giovanile delle sue illustrazioni che uniscono una nuova generazione di change-maker attorno all'attivismo condiviso, all'estetica e all'amore per gli animali. La capsule è completata da pezzi da passerella per l'estate 2023 e da un'offerta mini-me per Stella McCartney Kids, entrambi in arrivo all'inizio del 2023.

La moda e le immagini divertenti diventano veicoli per messaggi potenti, provocando pensieri e sensazioni. Collegando arte, sottocultura e cultura di strada, Yoshitomo Nara punta allo stile dei giovani in rivolta, valorizzando l'anticonformismo, il libero pensiero e l'individualità.

Sconvolgendo il mondo del lusso e dell'arte, Nara ha collaborato per la prima volta con Stella McCartney nella primavera estate 2021. Una generazione progressista di moda consapevole si eleva in una tavolozza neutra, indossa T-shirt in jersey di cotone organico, felpe con cappuccio in pile e jogger con illustrazioni Nara di ragazze. I bambini sono vestiti da animali e messaggi contro la guerra come "Stop the bombs". Slogan anche su camicie e pantaloncini in popeline a base vegetale, su denim classico wash e su pigiami da giorno setosi in rosa tenue sfumato, insieme a un bomber grafico double-face con maniche Alter Mat vegane.

La maglieria presenta illustrazioni ironiche di pecore, conigli e altri animali su maglioni girocollo, roll-neck in cotone organico a costine e gilet grigi marled. Gli accessori sono vegani realizzati con materiali cruelty-free: le iconiche Elyse, le scarpe da ginnastica riciclabili Loop, espadrillas Gaia. Per lanciare la capsule, Stella McCartney ha voluto una sequenza di scatti realizzati a Harajuku e Shibuya, luoghi iconici per la cultura giovanile di Tokyo, dove i talenti Aoi Yamada, Lucia Karikomi, Kojiro Asai e Marika Ito hanno indossano pezzi chiave della collezione. (ANSA).