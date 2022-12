Moschino lancia la nuova collezione Logo

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Moschino lancia la nuova collezione Moschino Logo, a base di capi ready-to-wear e accessori uomo e donna proposti in quattro differenti colori monocromatici, ma tutti con logo all over: paradise pink, denim on denim, cioccolato e all black.

La collezione comprende piumini, lounge-wear in satin, completi sportivi, coordinati in maglia, mini dress e bralette in jeans, fino ad una selezione luxury di accessori da viaggio: custodie per computer, zaini e valige.

Disponibile dal 9 dicembre nelle boutique monomarca, nei department stores e sul sito della maison. (ANSA).