Anteprima lancia capsule in cachemire

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Lusso e artigianalità nella nuova capsule in cachemire firmata Anteprima, declinata in capi iconici del guardaroba femminile. Una proposta che amplifica il dna del brand, contemplando una linea che unisce antiche tradizioni a tecniche di lavorazione all'avanguardia. Intitolata "Dolce Vita", la capsule è un omaggio alla dimensione italiana che identifica il brand. Perché, come ricorda Izumi Ogino, anima del brand, c'è bisogno di celebrare le cose belle di questo folle viaggio chiamato vita: con bellezza, con gioia, con stupore, con rinnovata allegria affinché sia realmente una dolce vita!". Il viaggio comincia dal capospalla per eccellenza, il cappotto, dalla silhouette rilassata e proposto in tre differenti lunghezze: essenziale e caldissimo, sceglie varianti cromatiche delicate per abbinarsi a ogni look. La giacca è corta e ha il dal colletto rialzato. Può essere portata con il gilet trapuntato con inserti posteriori in lana, per un effetto metropolitano caldo. Basica ma non troppo, passepartout indispensabile grazie alla sua linea classica è la maglia con collo ad anello, da scegliere in una palette cromatica di tendenza, tra cui spiccano i colori fucsia e glicine, oltre che nelle tonalità più tradizionali. Modello aperto oppure chiuso per la maglia in interlock puro cachemire, morbidissima e carezzevole, dalla silhouette sofisticata e seasonless, accanto all'estrema leggerezza della proposta in baby cachemire che, come una carezza preziosa sulla pelle, esplora linee senza tempo in cromie neutre per un lusso quotidiano irrinunciabile. E ancora plus di delicatezza per il cachemire superfine targato Loro Piana che si declina in un capo leggero, proposto nelle cromie classiche dell'azzurro cielo, del latte e del nero.

(ANSA).