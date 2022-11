Borsalino nomina Jacopo Politi alla direzione ufficio stile

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Borsalino nomina Jacopo Politi capo dell'ufficio stile. Intanto prosegue il piano di rilancio della storico cappellificio di Alessandria. Operativo dal 4 aprile 2022, Politi si divide fra l'headquarter Borsalino di Milano e la Manifattura di Alessandria. La sua prima collezione sarà quella per l'Autunno-Inverno 2023 e debutterà a Firenze a gennaio 2023 durante la prossima edizione di Pitti Uomo. a Firenze. Nato a Milano nel 1978, laureato all'Istituto Marangoni e vincitore dell'International Meryl Award Mittelmoda, Politi arriva da una lunga esperienza come direttore dell'ufficio stile di maison Michel. Nel corso degli anni si è specializzato nella creazione di cappelli lavorando con i direttori artistici di Chanel, Louis Vuitton, Fendi, YSL, Lanvin, Balmain e Balenciaga.

Per Borsalino, con cui ha già collaborato dal 2009 al 2012, firmerà le collezioni di cappelli e berretti, in feltro, paglia e tessuto, oltre a dettare le linee guida per soft-accessories e piccola pelletteria. "Sono onorato di tornare a far parte della famiglia Borsalino - ha commentato Politi - contribuire all'evoluzione del patrimonio stilistico di un'impresa con oltre 160 anni di storia è una sfida ambiziosa. La cultura artigiana di Borsalino è una grande fonte di ispirazione: non vedo l'ora di sviluppare la mia visione per condividere questa meravigliosa storia italiana con una community più ampia".

"Sono entusiasta di dare il benvenuto a Jacopo - ha commentato il managing director Borsalino Mauro Baglietto -conosce il mondo Borsalino e porta con sé competenza ed esperienza. Affidiamo a lui, un visionario di talento, il compito di continuare a far evolvere la rilevanza contemporanea del nostro marchio, valorizzando il patrimonio storico di Borsalino". "Ispirandomi alla vita del fondatore Giuseppe Borsalino - ha aggiunto Giacomo Santucci, brand curator e membro del comitato direttivo Borsalino - negli ultimi tre anni ho ridefinito il posizionamento del brand instaurando un dialogo con le generazioni millennials. Questo punto di partenza ci consente di progredire nelle nostre ambizioni. Sono certo che Jacopo Politi ci aiuterà a continuare questo percorso e a sviluppare il potenziale del marchio". (ANSA).