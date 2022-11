Raf Simons chiude il marchio di moda dopo 27 anni

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Lo stilista belga Raf Simons chiuderà il marchio di moda che porta il suo nome. "La collezione Primavera/Estate 2023 segna la conclusione di uno straordinario viaggio di 27 anni e l'ultima stagione per il marchio di moda Raf Simons", ha scritto lo stilista 54enne sul suo account Instagram.

"Sempre incredibile, sempre stimolante. grazie Raf", ha reagito il designer americano Marc Jacobs commentando il post.

Nato a Neerpelt, in Belgio, nel 1968, Raf Simons ha lavorato per Jil Sander, Dior e Calvin Klein prima di diventare, dalla primavera del 2020, co-direttore creativo della maison italiana Prada. Aveva lanciato il marchio che porta il suo nome nel 1995.

Raf Simons aveva rinviato l'ultima sfilata del suo brand, in programma a Londra a settembre, a causa della morte della Regina Elisabetta II. Lo aveva spostato a metà ottobre nella capitale britannica durante la grande fiera d'arte Frieze. (ANSA).