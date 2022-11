Tom Ford lancia orologio cronografo in edizione limitata

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - A pochi giorni dalla notizia dell'acquisizione del marchio Tom Ford da parte del Gruppo Estée Lauder, per 2,8 miliardi di dollari (circa 2,69 miliardi di euro), lo stilista, in carica fino alla fine del 2023, lancia un orologio cronografo al titanio in edizione limitata.

Il TF002 Limited-Edition Titanium Chronograph è un pezzo da collezione prodotto in una tiratura limitata di 150 pezzi per modello, presenta la firma di Mr. Ford incisa sul fondello dell'orologio. L'orologio, disponibile in due modelli, bianco e nero, è grafico nello stile, tecnico, un prodotto nato della passione di Tom Ford per la creazione di accessorio sportivo ma di lusso all'interno dello spazio degli orologi. Il TF002 è robusto e stiloso ma dà la sensazione che il suo design e la meccanica strizzino l'occhio alle corse automobilistiche. Il suo cinturino è in pelle traforata, proprio come i guanti da guida, e funzioni di cronometraggio simili. (ANSA).