Versace sfilerà a Los Angeles

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Versace sfilerà con la collezione uomo e donna Fall-Winter 2023 a Los Angeles, venerdì 10 marzo 2023, due giorni prima della cerimonia degli Oscar. La maison sarà quindi assente dal calendario milanese della fashion week.

"Per me Hollywood - dice Donatella Versace - rappresenta sia un luogo che uno stato d'animo. Si tratta di storytelling e magia, potere e vulnerabilità, creatività ed espressione emotiva. E' una location perfetta per Versace. Non vedo l'ora di ritornarci". (ANSA).