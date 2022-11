Naba al Festival dei fashion film (Asvoff) a Parigi

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Naba partecipa ad Asvoff (A Shaded View On Fashion Film) festival internazionale dedicato ai film sulla moda, che per questa edizione si svolge a Parigi. Tre i progetti audiovisivi realizzati nel contesto dell'Area Fashion Design, selezionati per la XIV edizione di Asvoff ( 10- 13 novembre), il documentario "Fashion Poetry" e i due video "Don't ask me why" e "Red Sin".

Fondato dalla giornalista di moda Diane Pernet nel 2008, Asvoff è un evento articolato in spettacoli, mostre, talk, premi e proiezioni. Fanno parte dell'Official Selection "Fashion Poetry" della regista e docente Naba Silvia Morani, già presentato alla Roma Fashion Week di febbraio 2022, di Altaroma.

Il documentario racconta il workshop e la performance di Olivier Saillard (storico della moda e curatore) con Axelle Douè (modella e performer) che ha coinvolto gli studenti del Triennio in Fashion Design del campus di Roma. Il progetto didattico ha mosso dal concetto di abito dimenticato nell'armadio, che riprende nuova vita. All'interno dell'Official Selection Student Films, sarà proiettato "Don't ask me why", progetto che guarda alle collezioni degli studenti del Biennio Specialistico in Fashion and Textile Design nell'A.A. 2020/21. Il video, presentato alla Roma Fashion Week di luglio 2022, organizzata da Altaroma, mostra come le creazioni di moda siano il risultato di un insieme di scelte concettuali, sensoriali o affettive che s'intrecciano come i fili di un nuovo tessuto. La selezione di immagini è stata curata da Nicoletta Morozzi (Naba Fashion Design Advisor), mentre il video con le relative animazioni e sound è stato creato da S.C. Artroom. Infine, nella stessa sezione del concorso, anche "Red Sin" dello studente del Triennio in Fashion Design Raffaele Scicchitano. Il video è stato realizzato all'interno del corso di Progettazione Multimediale- Fashion Video tenuto dai docenti Naba Stefania Seoni e Raphael Monzini. (ANSA).