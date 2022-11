Bulgari, una capsule celebra il ritorno della maglia Tubogas

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La maglia Tubogas di Bulgari, ovvero l'iconica fascia tubolare flessibile d'ispirazione industriale, realizzata in metallo prezioso e ottenuta senza saldature, viene rilanciata con una collezione capsule. Negli anni '40 la maison romana cominciò ad utilizzare una nuova tecnica per realizzare i bracciali-orologi flessuosi della sua linea Serpenti. Era la maglia Tubogas, che solo con l'arrivo degli anni '70 divenne emblema dello spirito moderno di Bulgari. In quegli anni, i gioielli Tubogas hanno portato il concetto di glamour nella vita di tutti i giorni. L'utilizzo dell'acciaio in combinazione all'oro giallo è stato introdotto per rendere queste creazioni più accessibili. Inoltre è stato selezionato un tipo di acciaio malleabile, inossidabile e adatto alla microfusione. Effetti cromatici distintivi hanno portato alla creazione di alternanze fra fasce in oro giallo, rosa e bianco, nonché di bracciali multicolore, tra cui alcuni contano una sovrapposizione di addirittura quattro o cinque fasce diverse.

Altra cifra stilistica emblematiche di Bulgari sono le pietre colorate di taglio cabochon, che ora tornano a decorare la maglia Tubogas nelle nuove creazioni di gioielleria.

Protagonista della collezione è una collana in oro rosa 18 kt, animata dalla vivacità cromatica di cinque pietre colorate di taglio cabochon: ametista, quarzo citrino, peridoto, rubellite e topazio blu. Ciascuna incorniciata da un pavé di diamanti. Per ottenere la flessibilità e l'elasticità del Tubogas, il corpo centrale richiede molte ore di lavoro specializzato da parte di un artigiano Bulgari che avvolge due lunge fasce in oro intorno ad un nucleo in legno o in rame, successivamente rimosso, senza saldature. Completata da una coulissante cloison, un sistema di chiusura permette di adattarla perfettamente al collo. La capsule comprende anche tre bracciali in oro rosa, da combinare con la collana o mescolare e abbinare a piacimento, e disponibili in diverse variazioni di colore: uno con una rubellite taglio fancy cabochon, e gli altri due, in esclusiva per l'area della Grande Cina, con un topazio blu e un'ametista di taglio fancy cabochon, tutti avvolti da un pavé di diamanti.

