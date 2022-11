Riparte tour d'alta quota e Armani Neve sfila a St. Moritz

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Il tour ad alta quota di Giorgio Armani Neve, inaugurato con la stagione invernale 2021, riparte sabato 10 dicembre con il primo appuntamento a St. Moritz, cui seguiranno le tappe in alcune delle prestigiose località sciistiche d'Europa: Verbier (dal 18 dicembre 2022 al 18 marzo 2023), Courchevel (dall'11 febbraio al 7 aprile 2023) e infine Megève (dal 6 dicembre 2022 al 30 marzo 2023).

In occasione della tappa di St. Moritz, è prevista una sfilata della collezione Giorgio Armani Neve Autunno/Inverno 2022/23, che avrà luogo nello spazio antistante all'Olympia Stadium, storico scenario di due edizioni dei Giochi Olimpici Invernali (1928 e 1948), situato a pochi minuti dalla città. Con il suo design distintivo che incontra lo stile del brand, lo spazio diventa teatro naturale per lo show. La struttura con sedute in legno, grazie al rivestimento esterno di pannelli a specchio e dettagli in metallo in oro chiaro, scompare amplificando lo scenario circostante.

Per l'occasione la boutique a St. Mortitz, presenterà un set up speciale in linea con il concept della struttura itinerante caratterizzato da elementi verticali e sottili a specchio che riflettono l'ambiente e il panorama circostante. L'evento, realizzato con la collaborazione dell'Ente del Turismo Svizzero e St. Moritz, progettato in modo da minimizzare il suo impatto visivo e ambientale, nel rispetto della norma 20121, si concluderà con una cena esclusiva. (ANSA).