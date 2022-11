Il nuovo monogram di Stella McCartney per moda consapevole

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Stella McCartney lancia S-Wave, un nuovo monogram che segnala una nuova eredità per la pioniera britannica del lusso consapevole, personificando l'impegno in evoluzione del marchio fondato dalla stilista, a favore della circolarità, dell'innovazione dei materiali e della leadership consapevole. Disponibile prima come parte delle pre collezioni Autunno/Inverno 2022, il nuovo logo continuerà ad evolversi graficamente e ad espandersi con il passare delle stagioni successive.

Il design di S-Wave s'ispira come forma alle stringhe del dna, alle onde sonore armoniche e alla geometria sacra della Madre Terra. È una rappresentazione dell'equilibrio e dell'armonia della natura, degli obiettivi e dei valori, degli intenti e delle azioni circolari di Stella McCartney. Onorando le sezioni auree e le energie che ci collegano tutti, la S-Wave è una personificazione visiva dello scopo e del messaggio del marchio, nonché della semplicità della vita e della bellezza stessa.

A partire da una modifica limitata, S-Wave sarà presente come hardware e come jacquard monogramma all-over su accessori vegani e pret-à -porter nelle nuove collezioni. Un filo connettivo visivo, comprenderà pezzi tra cui scarpe da ginnastica e borse e darà energia a capi esistenti come la borsa Frayme e la sartoria Savile Row. Questi articoli sono tra i più sostenibili negli oltre due decenni d'innovazione di Stella McCartney, e tracciano un percorso più consapevole per l'industria della moda di lusso.

