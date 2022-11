Chanel Cruise in passerella a Miami il 4 novembre

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Presentata per la prima volta al Monte-Carlo Beach Hotel lo scorso maggio, la collezione Chanel Cruise 2022/23 farà una sosta a Miami con un fashion show che si terrà venerdì 4 novembre sulla spiaggia dell'Hotel Faena.

In un nuovo video girato da Sofia e Roman Coppola, immagini girate dai registi a Monaco con le modelle Blesnya Minher, HyunJi Shin, Mariam de Vinzelle e Vivienne Rohner, si mescolano alle scene della mitica Miami Beach. Gli edifici Art Déco, i grattacieli e le palme della Florida compaiono accanto alle gite in barca, al mare nuoto e gare automobilistiche del Principato.

Si intravede anche il sole striato bicolore di Faena lettini e ombrelloni, che riecheggiano con il rosso monegasco del Monte-Carlo Beach. (ANSA).