Sfilata nella Gran Canaria Swim Week per Miss Bikini

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Miss Bikini ha rinnovato la sua presenza nell'ambito della Gran Canaria Swim Week by Moda Calida, l'evento swim & beachwear giunto alla 26/a edizione, che ha riunito negli spazi di Expo Meloneras a Maspalomas, a Gran Canaria, un pubblico proveniente da tutta Europa.

Organizzato in partnership con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Gran Canaria e da Ifelma, l'ente che organizza le principali fiere di moda a Madrid, l'appuntamento, oltre alla partecipazione di brand e stilisti provenienti dalle Canarie e dalla Spagna, ha visto una robusta presenza di marchi internazionali, tra cui quella della label di beach couture e fuori-acqua disegnata da Alessandra e Francesca Piacentini.

Miss Bikini Luxe, che da anni è tra i protagonisti della manifestazione in virtù della sua essenza di brand di tendenza nel panorama beachwear internazionale, ha portato in anteprima in passerella la sua colorata nuova collezione. Un tributo alla femminili tradotto in modelli perfetti per esaltare la fisicità con l'ausilio di tagli precisi e di texture preziose, stampe esclusive ispirate allo stile Seventies, tra motivi paisley e intriganti patchwork di pattern e colori, tra disegni floreali dall'anima pop e nuovi disegni animalier. Il tutto declinato nella linea Bikini e nella Beach Couture, epitome perfetta di un lusso gispy e cosmopolita in cui c'è spazio anche per capi versatili e multiuso e per le iconiche vestaglie, abiti avvolgenti e creazioni perfette per la sera. (ANSA).