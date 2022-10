Un personaggio di Tarantino ispira una nuova etichetta donna

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Arriva "Jungle Julia", nuovo marchio di abbigliamento femminile, rigorosamente handmade, ispirato all'iconico personaggio del film di Quentin Tarantino, "Death proof", un nuovo brand disegnato da Stefano Pizzini. La nuova etichetta debutta con la collezione per Primavera/Estate 2023, con un luxury appeal dal messaggio forte, come il nome del progetto che rimanda a un personaggio chiave della filmografia di Quentin Tarantino, Jungle Julia, donna coraggiosa e irriverente e capace come la musica che ama, di dare un ritmo diverso alla sua vita e a quella di coloro che le sta intorno.

Un riferimento che si riflette negli asset della nuova label, in cui lo stile fuori dagli schemi si avverte in uno sperimentalismo che coinvolge stampe, tagli e forme e uso pittorico del colore. Libertà espressiva e dna urbano si fondono in modelli che avvolgono il corpo regalando sensualità. Seguendo il fil rouge di una sartorialità tipicamente italiana, capace di armonizzare tra di loro pattern e colori differenti per creare un unicum armonico e coerente, gli abiti sono stati realizzati in tessuti sostenibili e di eccellenza.

"Ho voluto creare qualcosa che non c'era - spiega lo stilista-imprenditore - che stravolgesse l'idea stessa di guardaroba femminile con capi apparentemente slegati tra di loro, ma armonizzati dal comune denominatore della libertà espressiva. E tutto a un prezzo competitivo, in linea con le richieste della nuova generazione".

La collezione conta su una distribuzione in selezionati punti vendita che, dai confini nazionali e in Francia, si allarga nei Paesi del Medio Oriente e nel Far East. Il nuovo marchio, nei primi mesi del 2023 lancerà la propria piattaforma on line e inaugurerà nella prossima estate il primo Jungle Julia shop in shop a Firenze. (ANSA).