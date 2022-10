Sartoria Litrico inaugura il nuovo atelier con "Apriti Moda"

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La storica Sartoria Litrico, nata nel 1951 e fondata da Angelo Litrico, il sarto siciliano che ha vestito presidenti e politici di tutto il mondo, apre le porte del suo nuovo atelier a Roma, nel cuore dei Parioli, partecipando ad "ApritiModa", la manifestazione patrocinata dalla Camera della Moda che ha l'obiettivo di rendere accessibili i luoghi nascosti dove si fa moda made in Italy, a contatto con l'artigiano all'interno dei propri laboratori e atelier. Sartoria Litrico è stata tra i 100 atelier che hanno aperto le porte agli ospiti esterni per approfondimenti guidati e gratuiti sulla storia dell'eccellenza italiana.

"ApritiModa è stato un viaggio per scoprire, conoscere e innamorarsi del made in Italy - spiega Luca Litrico, erede della storica sartoria che ha vestito dallo scorso secolo presidenti e divi del cinema - dei grandi nomi che sono la nostra bandiera nel mondo e delle realtà artigiane che esistono e resistono solo qui. Abbiamo potuto accogliere nel nostro atelier ai Parioli ogni tipo di persona interessata a viaggiare attraverso le pieghe della storia che contraddistinguono realtà come la nostra: aziende artigiane che sono anche un pilastro per l'economia italiana, dove la moda rappresenta il secondo settore industriale del Paese, con un fatturato di 82 miliardi di euro nel 2021 e 600mila persone impiegate direttamente".

L'atelier è importantissimo ma Luca Litrico fornisce consulenza su misura su misura in tutto il mondo. Incontrare il cliente di persona è necessario al sarto per costruire fiducia e per capire la personalità dell'uomo che sta per vestire. "Ago, filo e gessetto, usando pochissimo la macchina da cucire - ricorda Litrico - . Il vestito ha ventimila punti messi a mano e il bravo sarto non trascura nessun momento di questa lavorazione. Un abito su misura segue i dettami del fashion, puntando soprattutto all'eleganza: è molto più di un vestito o della moda temporanea, è una caccia al tesoro per trovare e valorizzare quello che rende una persona se stessa". (ANSA).