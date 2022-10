Michele Lupi, ho messo i giacconi Fay agli operai in Alaska

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Nell'ultima tappa di Fay Archive che abbiamo realizzato in Alaska ho fatto testare i nostri capi ad alcuni lavoratori veri, che svolgono mestieri duri a contatto con la non facile natura del posto". A rivelare a Roma, nella boutique Fay, l'ultimo faticoso banco di prova per i celebri giacconi del marchio del Gruppo Tod's, è Michele Lupi, responsabile di tutti gli eventi speciali del Gruppo Tod's e protagonista del progetto Fay Archive assieme ad Alessandro Squarzi, imprenditore ed influencer. Non degli stilisti, dunque, ma un 'visionario' e un esperto di moda maschile, per rileggere i capospalla che sono il dna del brand, a partire dal celebre 4 ganci, che oltre 30 anni fa ha sdoganato lo sportswear nell'abbigliamento da uomo. Ma è l'attore Paul Wesley l'ospite d'onore dell'evento che celebra, nel negozio Fay di Roma, il magazine della Mondadori, Icon, nella cui copertina di ottobre, proprio il divo, noto come protagonista della serie americana The Vampire Diaries trasmessa su Netflix, indossa un capo Fay Archive 4 ganci, in lana cotta con la fantasia navajo ispirata alle geometrie native americane.

Inoltre, visto che Wesley nel 2018 ha deciso di diventare anche imprenditore, creando un suo marchio personale di Bourbon denominato Brother's Bond Bourbon, insieme al suo amico fraterno nella serie The Vampire Diaries, Ian Somerhalder, per l'occasione, nella boutique romana del marchio del Gruppo Tod's, ha voluto mettere anche un corner con il suo bourbon. (ANSA).