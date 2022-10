Ermanno Scervino apre a Roma e guarda al mondo del cinema

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Ermanno Scervino ha aperto le porte della sua nuova boutique monomarca a Roma, a Piazza di Spagna, proprio accanto alla sede della Valentino, con un evento a cui hanno partecipato lo stilista Ermanno Daelli e l'amministratore della maison Toni Scervino, assieme a numerose celebrities e dive del cinema, dalla etoile Eleonora Abbagnato alle attrici Matilde Gioli, Nicoletta Romanoff e Caterina Shulha a Valeria Marini, scesa da casa all'ultimo momento (abita a piazza di Spagna) a salutare i suoi amici. "La scelta di aprire un nuovo negozio a Trinità dei Monti ha l'obiettivo rinsaldare il legame di Scervino con il cinema - spiega Ermanno Daelli - appena celebrato in città con il Festival cinematografico terminato il 23 ottobre". "Si tratta di un ritorno, più che un debutto - aggiunge Toni Scervino - per la nostra maison, che da sempre si lega alla città di Roma, alle sue bellezze, alla sua storicità, alla sua eccellenza nella cinematografia. Fil rouge per il nostro marchio, che di recente ha inaugurato la boutique di Venezia proprio in concomitanza con il suo prestigioso Festival del cinema, e nella quale sin dai primi anni successivi alla fondazione del marchio a Firenze, ha voluto essere presente". Il concept del nuovo store, che si estende su una superficie di 300 metri quadrati su due piani, rispecchia quello della maison e si distingue per elementi in cemento, acciaio e pezzi di design come nel caso delle sedute in velluto e mongolia o degli imponenti chandelier in cristallo; gli stucchi e le cornici presenti nella boutique sono stati realizzati da artigiani fiorentini, per non dimenticare mai il legame con la terra natia della maison. Ad omaggiare ulteriormente la capitale, il rosa tipico delle facciate romane si ritrova anche nella parete centrale del negozio. (ANSA).