The look of the year award ad Alessandra Moschillo di Husky

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Alessandra Moschillo, direttrice creativa di Husky, ha vinto il premio del Look of the Year Fashion Award 2022, 38/a edizione dell'evento moda worldwide, che si è tenuto al Teatro del Casinò di Sanremo, dove hanno sfilato brand italiani ed internazionali.

Il premio Look Of The Year Fashion Award è stato assegnato ad Alessandra Moschillo, "per essere riuscita a interpretare le sfide del futuro attraverso l'utilizzo dell'innovazione e con una forte visione strategica puntata all'internazionalità. Le sue doti imprenditoriali si sono unite a una grande capacità creativa permettendole di esprimere con i suoi progetti un approccio al fashion in cui l'autenticità di marca andasse di pari passo con lo sviluppo di pratiche sostenibili affrontando un percorso di crescita con coraggio e determinazione e investendo costantemente sul territorio e sulle persone".

Il palco del Teatro del Casinò è stato trasformato per una sera in una passerella di moda che oltre Husky, ha ospitato sfilate di designers italiani e brand internazionali. Tra questi, presentati da Nino Graziano Luca e da Mercedesz Henger, Raffaella Curiel e MCS, insieme ad alcuni giovani stilisti italiani, francesi e coreani. Husky ha presentato un tributo ai Reali Inglesi, la Royal Hacking Jacket. Una limited edition che riporta, attraverso la tecnica a spruzzo dell'aerografo, solitamente usata per i murales, i volti dei sovrani Elisabetta II e del nuovo re Carlo III. Il brand Husky è stato fondato nel 1965 dall'aviatore americano in pensione Steve Gulyas e sua moglie Edna, da sempre appassionati di caccia e pesca. Un progetto di abbigliamento nato per combattere il freddo e offrire maggiore comfort e praticità a coloro che amano dedicarsi agli sport di campagna. Il nome Husky è un omaggio al compagno a 4 zampe dell'aviatore americano. Dalla sua fondazione il brand è sinonimo di giacca da caccia. Il trapuntato in nylon incontra subito i gusti dei consumatori e viene scelto dalla famiglia reale britannica, indossato dalla regina Elisabetta e dalla Royal Family per le passeggiate a cavallo, prediletto da Lady Diana e dalla principessa reale Anne. (ANSA).