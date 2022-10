Roma Fashion White, gli abiti da sposa sfilano in chiesa

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - La quindicesima edizione di "RomaFashion White", evento ideato dal fashion producer Antonio Falanga, prodotto da Spazio Margutta, organizzato da Grazia Marino, anche quest'anno è andato in scena per presentare le principali realtà sartoriali dell'Alta Moda Sposa/Sposo, nella Chiesa Episcopale di San Paolo Entro le Mura, complesso architettonico in stile neoromanico-neogotico, dichiarato monumento nazionale.

In passerella, le creazioni sartoriali delle Gemelle Donato presenti con una collezione dedicata al mare di Lampedusa, a base di tessuti preziosi e luminosi che svelano la qualità del made in Italy. A seguire le proposte della giovane fashion designer Giorgia Cicatello, con Couture d'Avanguardia Sociale, che ha scelto la passerella di RomaFashion White per presentare "Core", dove hanno trovato spazio anche capi maschili dal taglio sartoriale. Spazio anche alla gioielleria, con le creazioni di Zahir Gioielli, marchio che utilizza materiali preziosi come platino, oro 18 kt, diamanti, pietre colorate e perle. Dopo il debutto a Pitti uomo, ha sfilato anche Esercito Sportwear, giovane brand nato nel 2018 su licenza della Società Difesa Servizi SpA alla società Officina Italiana, che ha portato in passerella un abito da sposa realizzato dal riciclo di un paracadute dismesso dall'esercito italiano. Gran finale con l'alta moda sposa e la couture di Vittoria Roma, la sua collezione donna F/W ispirata al realismo pittorico dell'illustratore statunitense Edward Hopper. Infine, il Premio Roma Fashion alla Carriera e alle Professioni Moda, che nella manifestazione creata nel 2002 dal Antonio Falanga vogliono rendere omaggio alle carriere dei principali protagonisti del sistema moda italiano. Così, per la Sezione Televisione premiata la giornalista del TG2 Costume & Società Maria Teresa Fabbris: per l'Editoria, la direttrice dei Settimanali Ora, Voi e Lei Style, Lorella Ridenti; per Comunicazione e Press Office, Ilaria De Grenet; per la Sezione Accademie Moda, Il presidente dell'Accademia Costume & Moda Lupo Lanzara; come Fashion Testimonial, l'attore Graziano Scarabicchi. (ANSA).