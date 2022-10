Moschino lancia linea "Mo5ch1no Jeans"

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Moschino lancia Mo5ch1no Jeans, una nuova linea di ready to wear e accessori donna ispirati alla tradizione, alla storia e alla cultura del denim. La prima collezione sarà la Pre-Fall 2023. Rivisitazione della storica Moschino Jeans disegnata da Franco Moschino a partire dal 1986, questa nuova linea, disegnata dal direttore artistico della maison, Jeremy Scott, incarna lo spirito della cultura e della storia del jeans. Ma le collezioni delle nuova linea non prescindono dalle caratteriste del marchio: ironia e utilizzo di simboli culturali come veicolo di messaggi artistici. Il denim viene trattato nei lavaggi stone washed, sanforizzato, sfrangiato e sono presenti impunture e applicazioni di tasche patchwork anche su tessuti inaspettati. L'emblematico uso da parte della maison dell'effetto visivo trompe-l'œil e la dicotomia tra approccio industriale e di design, riscrivono la definizione di jeans, un pilastro dell'abbigliamento che ha sconfinato nel mondo del rock, dello sport e delle passerelle fino ad arrivare nelle hall of fame dei musei.

Il look nella nuova linea è un tributo allo spirito e alla storia del denim: dalle tradizionali radici europee fino alla cultura pop americana. La divisa da lavoro si trasforma così in un simbolo di reinvenzione e retrospezione. La collezione comprende abbigliamento, oltre che accessori in puro denim, ma anche in chambray, cotone, jersey, velluto e pelle. Ogni capo rende omaggio allo stile Moschino, ma con uno speciale jeans twist: gli emblemi del classico denim come i rivetti e i bottoni metallici vengono trasportati su altri tessuti e materiali e le impunture ad arco sulle tasche, che furono utilizzate per la storica Moschino Jeans, rimangono come tratto distintivo.

La collezione sarà disponibile da maggio 2023 in una rete selezionata di negozi. (ANSA).