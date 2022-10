Forever Valentino, una mostra celebra fondatore maison

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - In occasione dell' annuale Qatar Creates - Qatar Museums, e in concomitanza con il 90/o compleanno di Valentino Garavani, la mostra "Forever Valentino", la più grande esposizione della maison fino ad oggi, renderà omaggio al suo fondatore e alla sua eredità creativa. Location scelta per la rassegna - a cura di Massimiliano Gioni, direttore artistico del Nuovo Museo di New York, e del critico di moda e scrittore Alexander Fury, che hanno lavorato a stretto contatto con il direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli - è M7, polo di design situata a Msheireb Downtown Doha, in Qatar.

Le date, dal 28 ottobre all'1 aprile 2023.

Forever Valentino è un'esplorazione dei codici haute couture della maison e un viaggio attraverso Roma, città "dove tutto ha avuto inizio e a cui appartiene la sua identità" ama ricordare Piccioli. La mostra è concepita come una vasta panoramica della storia della maison, incastonata in scenografie che evocano la Città Eterna, casa di Valentino sin dalla sua fondazione nel 1959. "Forever Valentino" costruisce un'immagine onirica della città di Roma, guidando gli spettatori dentro e fuori da palazzi, piazze e cortili, consentendo l'accesso esclusivo a spazi intimi come il celebre Valentino Atelier, agli storici archivi della maison, e ai saloni di allestimento nella leggendaria sede di Piazza Mignanelli. La mostra ritrae una città istantanea costruita come un collage di ambienti in cui le creazioni di Valentino sono esposte in dialogo con molte delle fonti di ispirazione che hanno stimolato la creatività sia del fondatore Valentino Garavani che del suo successore Pierpaolo Piccioli. (ANSA).