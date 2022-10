Midali festeggia 40 anni all'insegna del genderless

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Per celebrare i suoi 40 anni, il brand Martino Midali presenterà a gennaio una nuova collezione genderless, che per lo stilista è l'icona di un mondo libero da stereotipi.

"Questo anniversario - dice il designer - è un traguardo davvero importante per il marchio. Esso sarà anche un punto di partenza per nuovi progetti all'insegna delle partnership e della creatività trasversale. Come ho sempre detto, il mio obiettivo è vestire più l'anima che il corpo, creare un equilibrio tra forme, uno stile attraverso cui le donne possano sentirsi libere, esprimendo la propria personalità, oggi necessaria più che mai".

Tra i progetti per l'anniversario, anche il lancio di una limited edition del profumo Otto e di una capsule che abbraccia il mondo dello sportswear. Fil rouge sarà sempre il jersey, pensato per vestire ogni forma. Non a caso Midali il primo a inserire l'elastico in vita ai capi negli anni '80. (ANSA).