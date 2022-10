Armani, George Clooney è italiano ad honorem per senso stile

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - George Clooney? "Un italiano 'ad honorem' che con il suo innato senso dello stile rappresenta la facilità di indossare capi sartoriali". Così lo definisce Giorgio Armani, che ha collaborato con l'attore premio Oscar per creare gli abiti per il suo ruolo nel nuovo film della Universal Pictures 'Ticket to Paradise'.

Nel film diretto da Ol Parker, già nelle sale italiane, Clooney e l'attrice premio Oscar Julia Roberts sono di nuovo insieme sul grande schermo, nel ruolo di una coppia divorziata che condivide la missione a Bali di impedire alla figlia di sposarsi, e di commettere l'errore che avevano compiuto loro stessi sposandosi. Una commedia romantica sulla possibilità di una seconda chance, in cui figurano anche gli attori Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier e Lucas Bravo.

La costumista premio Oscar Lizzy Gardiner ha lavorato direttamente con lo stilista per creare abiti 'Made to Order' per Clooney, che interpreta un elegante e pacato uomo d'affari americano. "Conosco George da venticinque anni e trovo che incarni perfettamente - dice lo stilista - l'uomo Armani. Nel film tutto ciò che indossa viene pianificato in modo meticoloso, ma sembra essere frutto di semplice buon gusto".

"Gli abiti di Giorgio Armani - dice Clooney da parte sua - sono sempre eleganti e, a 61 anni, è ciò di cui ho bisogno.

Giorgio è l'epitome della classe. Si preoccupa del mondo ed è legato ai suoi amici e alla sua famiglia. Fa sembrare tutto facile. Voglio essere lui da grande. Non potrei essere più orgoglioso di chiamarlo amico". (ANSA).