Una mostra celebra Capucci nel Labirinto delle Masone

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Seriche armature" è il titolo della la mostra, cominciata l'8 ottobre e in programma fino all'8 gennaio 2023, che celebra l'arte del maestro Roberto Capucci, in una location molto particolare, il Labirinto delle Masone di Franco Maria Ricci, a Fontanellato, in provincia di Parma, un dedalo elegante, il più grande del mondo, disteso su otto ettari di terreno. La mostra è stata realizzata dalla Fondazione Roberto Capucci e dalla Fondazione Franco Maria Ricci, con la collaborazione di Sylvia Ferino. Trent'anni fa, nel 1993, la casa editrice di Franco Maria Ricci dedicò a Capucci un volume della collana "Luxe, calme et volupté", serie che esplorava il mondo della moda attraverso le opere degli stilisti più affascinanti del Ventesimo secolo. Roberto Capucci è un genio senza paragoni della moda e dello stile italiano, ammirato in tutto il mondo e le cui creazioni sono tutt'oggi esposte nei maggiori musei. La mostra ne celebra la carriera in diversi suoi aspetti, affiancando le sue creazioni, simili spesso a sculture, alle opere d'arte della collezione, creando così dialoghi imprevisti e nuove suggestioni.

In occasione della mostra è pubblicato un nuovo volume per le edizioni Fmr dedicato al maestro Capucci. (ANSA).