'Un talento per la scarpa' premia stilista Manuel Biondini

(ANSA) - SAN MAURO PASCOLI, 12 OTT - Arriva da Longiano, a due passi dal distretto della calzatura di San Mauro Pascoli, nel cesenate, il vincitore della 22/a edizione del concorso internazionale per giovani stilisti 'Un Talento per la Scarpa' promosso da Sammauroindustria: si chiama Manuel Biondini, ha 26 anni, il suo lavoro si è imposto sugli 85 iscritti da tutto il mondo sul tema 'Space Shoes. Oltre il limite'. Il giovane si era piazzato al secondo posto lo scorso anno e al terzo nel 2019: ora lo attende un periodo formativo nella Scuola internazionale di calzature del Cercal e sei mesi in una delle aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria, oltre a un rimborso spese di 3.000 euro.

Novità di questa edizione sarà la consegna di un riconoscimento speciale per il lavoro sul tacco di alta moda realizzato dalla giovane Sara Platone di Napoli messo in palio da Cbr Tacstile, socia di Sammauroindustria. La premiazione del vincitore e di sei segnalati al concorso è in programma il 21 ottobre a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, alle 17: coordinati da Gianfranco Miro Gori, direttore di Sammauroindustria, interverranno gli imprenditori Cesare Casadei e Riccardo Sciutto. Sempre a Villa Torlonia saranno esposti fino a Natale i lavori partecipanti alle 22/a edizione del Concorso, a cura di Maria Cristina Savani. (ANSA).