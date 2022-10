Thom Browne nuovo presidente stilisti Usa al posto di Tom Ford

(ANSA) - NEW YORK, 12 OTT - Thom Browne è il nuovo presidente del Council of Fashion Designers of America, l'organizzazione a cui fanno capo gli stilisti americani e che ogni anno organizza le due Fashion Week di New York. Browne, eletto dal board all'unanimità, si insedierà il primo gennaio per un mandato biennale al posto di Tom Ford che si è dimesso alla fine di maggio.

"Sono orgoglioso di essere uno stilista americano", ha detto Browne che negli ultimi anni ha sfilato spesso anche a Parigi e i cui compagno è Andrew Bolton, il capo del Costume Institute del Metropolitan: "C'è molto che sta accadendo nel design americano che il mondo deve riconoscere e veramente apprezzare".

Thom Browne ha cominciato come stilista di moda maschile. Ha lanciato la sua etichetta nel 2003 e per tre volte ha vinto il premio della Cfda come Menswear Designer dell'anno. Nel 2018 Ermenegildo Zegna ha comprato l'85% del brand sulla base di una valutazione da 500 milioni di dollari. (ANSA).