Luca Argentero protagonista della campagna di Bata

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Bata, il retailer e produttore di calzature, ha scelto come testimonial della campagna FW 2022 Luca Argentero che interpreta lo spot tv e degli scatti fotografici della collezione Bata Red Label.

Titolo della campagna che vede protagonista il popolare attore è "Stupisciti", messaggio forte e deciso pensato per una collezione che è l'essenza di una selezione dei modelli più iconici e dei trend di stagione, capaci di "sorprendere rimanendo portabili", nell'intento del claim: mocassini con carrarmato in stile college, stivali Chelsea con colori a contrasto, tacchi per un outfit da girls nigh-tout. La collezione rafforza il posizionamento del brand nell'urban-style. (ANSA).